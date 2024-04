Orlando Morando exonera quatro secretários que vão disputar eleição

Para cumprir a regra eleitoral de desincompatibilização, quatro secretários da gestão do prefeito de São Bernardo Orlando Morando (PSDB) deixaram seus cargos no Executivo. Alex Mognon (Progressistas), que estava na Secretaria de Esportes e Lazer; Fran Silva (PSD), de Cultura e Juventude; Hiroyuki Minami (PSDB), de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo; e Pery Cartola (PSDB), da Pessoa com Deficiência e Cidadania, foram exonerados ontem e assim retomam seus trabalhos como vereadores.

Pelo menos três dessas mudanças envolvem diretamente a eleição deste ano. Por determinação da Justiça Eleitoral, ocupantes de cargos públicos que almejam disputar um cargo de vereador devem se desincompatibilizar em até seis meses antes do pleito. Entre os exonerados, apenas Alex Mognon diz que não tentará a reeleição.

“Não sou candidato, deixei isso claro há quatro anos. Acho que minha missão aqui no Progressistas é estruturar um bom quadro de pré-candidatos a vereadores para que a gente tenha uma boa votação nas urnas”, disse Mognon durante seu ato de filiação no Progressistas, na segunda-feira. Na oportunidade, o então vereador licenciado também informou que estava em sua última semana como secretário de Esportes.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Trabalho e Turismo é a única com substituto já definido por Orlando Morando. Portaria publicada no Notícias do Município, o Diário Oficial da cidade que é lançado semanalmente às sextas-feiras, designou Helena Nagima Nakagawa para responder pelo expediente da Pasta. Ela atuava como assessora de governo no gabinete do prefeito.

Embora apenas Minami tenha declarado apoio ao nome indicado por Orlando Morando na eleição - Flávia Morando (União Brasil) -, o Diário apurou que os demais vereadores seguem na base do governo.

As mudanças no Executivo vão provocar uma dança das cadeiras na Câmara. Com os ex-secretários voltando ao Legislativos, os quatro suplentes que ocupavam suas cadeiras encerram seus trabalhos. Mognon volta para o lugar que estava sendo ocupado por Lindomar Babá (PSDB); Fran assume a cadeira usada por Leo RR (PSD); Minami a de Ary Oliveira (PSDB); e Pery a de Eduardo Tudo Azul (PSDB).

Eleito como suplente em 2020, o vereador Henrique Kabeça (PSDB) assumiu o posto em definitivo após a morte de Afonso Torres, o Afonsinho (PSDB), em fevereiro. Kabeça estava em exercício do mandato desde o início da legislatura, devido ao fato de Morando ter puxado três vereadores tucanos para o primeiro escalão do governo.