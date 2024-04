Palmeiras faz ensaio geral para a decisão e Endrick convoca torcida: ?Nosso 12º jogador?

Com o foco voltado para o jogo deste domingo, que vai decidir o Campeonato Paulista, o Palmeiras aproveitou a tarde desta sexta-feira para fazer os últimos testes. Abel Ferreira comandou um treino tático, ensaiou jogadas, e ainda fez ajustes na marcação para finalizar seu trabalho. Um dos protagonistas da campanha, Endrick participou da atividade e disse contar com o apoio das arquibancadas. "A gente espera muito dos nossos torcedores. Nosso 12º jogador".

Destaque da equipe e ídolo da torcida, o jovem centroavante afirmou que está ciente da força do adversário. No entanto, aposta no mando de campo para ter um combustível a mais assim que o juiz der o apito inicial.

"Quando é final, todos querem jogar. Mas com o apoio da nossa torcida, no Allianz Parque, essa vontade aumenta. Esperamos mais de 40 mil pessoas", afirmou o atacante apostando em uma arena lotada.

Sobre o Santos, que venceu o primeiro confronto por 1 a 0, Endrick espera um duelo tão equilibrado como foi a partida realizada na Vila Belmiro. "O Santos é um bom time e faz um excelente campeonato. Vai ser um grande jogo", comentou.

Por fim, ele falou do empate do Palmeiras na estreia da equipe na Libertadores e valorizou o empenho dos companheiros que foram para a Argentina e garantiram o 1 a 1 com o San Lorenzo.

"Somos uma equipe. Os que foram para a Libertadores jogaram muito bem e os que ficaram aqui seguiram a preparação. Conseguimos arrancar um empate importante e agora vamos trabalhar para fazer um bom jogo e conseguir o título", comentou.