179,3 mil alunos do Grande ABC devem participar da Prova Paulista

Escolas estaduais de Ensino Fundamental e Médio da Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) se preparam para aplicar a primeira avaliação bimestral do ano, a Prova Paulista, para mais de 2,5 milhões de estudantes matriculados na rede estadual. O cronograma da Seduc-SP prevê que os alunos façam as provas entre a próxima segunda-feira (8) e a quarta-feira da semana seguinte (17).

A Prova Paulista é direcionada a alunos desde o 5º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. No Grande ABC, 179,3 mil alunos farão as provas, 106,9 mil deles estão matriculados nos cinco anos do Ensino Fundamental avaliados e 72,4 mil deles nas três séries do Ensino Médio.

Classificação para a próxima fase da Olimpíada de Matemática

A Prova Paulista foi definida como a primeira fase da Omasp (Olimpíada de Matemática das Escolas Estaduais de São Paulo). Assim, o desempenho dos estudantes nas questões de matemática da Prova Paulista será o balizador para a participação na segunda fase da competição.

Entre os 2,5 milhões de estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio que devem realizar a Prova Paulista, serão selecionados os 30% estudantes de cada ano ou série que tiverem as melhores pontuações nas questões de matemática, de cada escola, e serão automaticamente classificados para a segunda fase da Omasp.

Outra novidade é que nesta primeira edição de 2024, a Prova Paulista terá um novo formato. Além das questões de resposta única, os alunos terão acesso a questões com duas e até três alternativas corretas. O objetivo é ampliar as possibilidades de aferição do conhecimento adquirido pelos estudantes.

Os estudantes serão avaliados da seguinte maneira:

Estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental serão avaliados nas disciplinas de língua portuguesa, geografia, história, matemática e ciências;

Os alunos matriculados entre o 6º ano e 9º ano do Ensino Fundamental terão provas de língua portuguesa, geografia, história, matemática, ciências e língua inglesa;

Os estudantes da 1ª série do Ensino Médio terão provas de língua portuguesa, língua inglesa, geografia, história, filosofia, itinerário formativo, matemática, biologia, física e química;

Os estudantes da 2ª série do Ensino Médio terão provas de língua portuguesa, geografia, história, sociologia, itinerário formativo, matemática, biologia, física e química; e

Os matriculados na 3ª série do Ensino Médio serão avaliados em língua portuguesa, geografia, história, itinerário formativo, matemática e física.

Prova Paulista X Provão Paulista

A Prova Paulista aplicada pelas escolas estaduais a partir da próxima semana é a avaliação bimestral da Educação e tem como foco estudantes do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Nela, os estudantes têm a oportunidade de testar seus conhecimentos e seus professores, uma visão mais apurada sobre eventuais facilidades e dificuldades na leitura e compreensão das questões.

O Provão Paulista, avaliação que garante o ingresso de estudantes nas universidades e faculdades paulistas, é aplicado em uma única edição, no final do ano letivo, e voltado apenas a estudantes das três séries do Ensino Médio.