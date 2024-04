Geovani Silva, ex-jogador do Vasco, comemora alta hospitalar após quase um mês internado: Seguimos em casa com o tratamento

Boa notícia! Após passar quase um mês internado por conta de uma desidratação causada por um problema de inflamação e infecção do intestino, Geovani Silva recebeu alta hospitalar. Em uma publicação nas redes sociais, o ex-jogador do Vasco contou que seguirá o tratamento em casa.

Em um texto compartilhado no feed do Instagram, o atleta começou fazendo um agradecimento à toda a equipe que cuidou dele na unidade hospitalar.

Hoje tive alta! Agradeço a Deus pela recuperação que venho tendo e gratidão ao time do hospital em Vitória, onde fui muito bem tratado! Agradeço a todos os profissionais por todo cuidado, carinho e atenção que tiveram comigo.

Em seguida, comemorou a saída do hospital e disse que realizará cuidados em domicílio.

Agora, seguimos em casa com o tratamento e a nutrição, buscando forças para voltar a encontrar com os amigos. Grato por tudo e por todas as mensagens, visitas e orações. Deus no controle sempre.

Geovani havia sido internado no dia 12 de março.