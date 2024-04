Lionel Messi faz sucesso nas ruas de Miami ao dirigir carro de R$ 750 mil

Um vídeo em que Messi para o carro em Miami para tirar fotos com torcedores argentinos viralizou nas redes sociais nesta semana. O que chamou atenção, além da simpatia do craque do Inter Miami e da seleção argentina, foi o veículo que era conduzido pela mulher dele, Antonela Roccuzzo, um SUV cujo valor pode chegar a até US$ 150 mil (R$ 753 mil).

"Obrigado, Leo, te amo!", disse um dos fãs que conseguiu registrar o encontro com o jogador. O momento é encerrado com os vidros escuros do carro subindo e o SUV continuando o caminho na via. O veículo que despertou interesse no vídeo é um Cadillac Escalade, vendido no mercado internacional pela fabricante norte-americana.

O modelo de Messi tem um sistema de direção autônoma (o Super Cruise), tração integral 4x4 e câmbio automático de oito marchas. Tudo isso em um espaço enorme, já que o veículo é um dos maiores SUVs do mercado, com 5,18 metros de comprimento. No vídeo não é possível ver, mas o carro conta com um monitor com tela curva de 38 polegadas (aproximadamente 1 metro).

Há versões mais "em conta" do carro. No site da montadora, o modelo mais barato está anunciado por US$ 86,8 mil (R$ 439,4 mil). O SUV de Messi, contudo, é mais um item na sua coleção de automóveis. O craque argentino dispõe de uma grande "carta" de Audis na Espanha. Quando jogava pelo Barcelona, na maior parte da sua carreira, ele recebeu diferentes carros.

A fabricante alemã tinha um contrato com o clube, o que previa dar veículos da marca para os jogadores. São previstas multas caso um jogador chegue aos compromissos do clube em um carro que não fosse da Audi.

Em Rosario, na Argentina, Messi e Antonella costumam rodar em um Audi Q8. O veículo também é grande, com 4,9 metros de comprimento. O valor de comercialização varia conforme a personalização dos modelos, mas parte de R$ 666,9 mil. Outro SUV da coleção do craque é o Land Rover Range Rover Sport 2014.

Em 2011, Messi ganhou um Toyota Prius ao ser eleito melhor jogador do Mundial de Clubes. Na ocasião, o Barcelona derrotou o Santos de Neymar por 4 a 0 na final. O modelo é mais "humilde" na comparação com os outros carros e é vendido, no Brasil, por R$ 389 mil.

De SUV ou não, Messi pode voltar ao Inter Miami neste sábado, dia 10, contra o Colorado Rapids pela MLS. A tendência, contudo, é que o camisa 10 seja poupado em parte do jogo, porque o time precisa reverter, na próxima semana, a derrota sofrida para o Monterrey pelas quartas de final da Champions League da Concacaf. Na ida, a equipe mexicana venceu por 2 a 1. Messi não havia sido relacionado, ainda recuperando-se de lesão.