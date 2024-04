Na prisão, Robinho ganha chuteira emprestada e participa de jogo com plateia

Assim que chegou na penitenciária dois de Tremembé, Robinho ficou isolado por alguns dias. Agora que já está convivendo com os outros detentos, segundo a Folha de São Paulo, o ex-jogador tem jogado futebol com os colegas penitenciários. Julgado pelo estupro coletivo de uma mulher na Itália, Robinho agora cumpre pena no Brasil, no interior de São Paulo.

A reportagem do jornal apurou que o ex-jogador foi abordado por um grupo de colegas de prisão assim que chegou no local. Assim, ele foi avisado que estava escalado para uma partida de futebol entre os presos, e ainda teria que informar sua numeração de calçado.

Então, um par de chuteiras foi providenciado ao ex-jogador, que participou de sua primeira partida de futebol no presídio. Detentos e funcionários pararam para ver o jogo, em um campo de terra batida.

Segundo o Leo Dias, Robinho está em uma cela de oito metros quadrado com mais um homem de 22 anos de idade, preso por induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação. O ex-atleta cumpre pena de nove anos na penitenciária dois de Tremembé, no Vale do Paraíba, pelo estupro coletivo de uma mulher, cometido em Milão, em 2013.