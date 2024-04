Sacha Baron Cohen e Isla Fischer revelam que o casamento chegou ao fim

Alguns famosos decidiram fazer mudanças drásticas em 2024 ao colocarem pontos finais no relacionamento. No dia 5 de março, Sacha Baron Cohen e Isla Fischer usaram as redes sociais para revelar que o casamento chegou ao fim após 13 anos.

O ex-casal se conheceu em 2002, ficou noivo em 2004 e apenas oficializo a união em 2010. Juntos, eles são pais de três filhos: Olive, Elula Lottie Miriam e Montgomery Moses Brian.

Em uma publicação nos Stories do Instagram, os artistas contaram que entraram com o pedido de divórcio em 2023, mas priorizaram sua privacidade:

Depois de uma longa partida de tênis que durou mais de vinte anos, finalmente estamos largando nossas raquetes. Em 2023, entramos com pedido conjunto para encerrar nosso casamento. Sempre priorizamos nossa privacidade e temos trabalhado silenciosamente nessa mudança.

Em seguida, declararam:

Compartilhamos para sempre nossa devoção e amor por nossos filhos. Agradecemos sinceramente por você respeitar o desejo de privacidade de nossa família.