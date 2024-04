Meirelles: autonomia financeira é importante para BC não ficar sujeito a medidas burocráticas

O ex-presidente do Banco Central (BC) Henrique Meirelles saiu nesta sexta-feira, 5, em apoio à autonomia financeira da autarquia, após se encontrar com o atual presidente da instituição, Roberto Campos Neto, que tem defendido a proposta. Ao deixar um seminário do Lide, onde participou de um painel ao lado de Campos Neto, Meirelles considerou que a autonomia operacional do BC funcionou muito bem, mas avaliou que o arcabouço da instituição pode ser aprimorado com a independência financeira.

"Acho importante porque ela dá ao Banco Central, que passaria a ser o equivalente a uma empresa pública, a capacidade de avaliar pagamentos dos seus funcionários, sem ficar sujeito a medidas burocráticas do governo", disse Meirelles, em entrevista a jornalistas. "Considerando a importância do Banco Central, acho importante essa autonomia financeira", acrescentou.

Com o mandato de Campos Neto a oito meses do fim, Meirelles destacou também que o BC precisa ter uma sucessão "tranquila", dado o período crítico, até dezembro, ao controle das expectativas de inflação.

Petrobras

Questionado também sobre a crise que pode levar a uma troca no comando da Petrobras, Meirelles, que já foi ministro da Fazenda, durante do governo Michel Temer, defendeu que a estatal não seja usada politicamente.

Julgou ainda que a petroleira deve respeitar a distribuição de dividendos aos acionistas. "O governo é um acionista, mas não é o único. Na medida em que uma empresa está no mercado, tem milhares de outros acionistas, é importante que sejam respeitados", afirmou Meirelles.