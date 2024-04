Para diretora, Fed não está em ponto para cortar juros e há ainda riscos de alta à inflação

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman reconheceu que a autoridade monetária dos Estados Unidos "eventualmente" poderá cortar juros, se os dados mostrarem que a inflação caminha sustentadamente em direção à meta de 2% no país. "No entanto, ainda não chegamos ao ponto em que será apropriado reduzir as taxas e continuo a ver uma série de riscos ascendentes para a inflação", alertou, em evento em Nova York.

A dirigente atribuiu os progressos "significativos" no combate inflacionário ao maior equilíbrio nas cadeias de oferta, além da maior disponibilidade de trabalhadores no mercado de trabalho e a queda nos preços de energia.

No entanto, segundo ela, esses fatores podem não persistir.

"Se os ganhos salariais continuarem elevados no futuro, estes efeitos poderão já não contribuir para uma inflação de preços mais baixa no futuro", advertiu ela, que ainda chamou a atenção para os riscos geopolíticos.