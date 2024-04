Equipe de Ana Hickmann rebate acusações de situação financeira de Alexandre Correa

Ana Hickmann acusou o ex-marido Alexandre Correa de violência doméstica em novembro de 2023. Desde então, os dois têm protagonizado discussões e diferentes acusações ao longo do processo de separação.

Dessa vez, o empresário acusou a apresentadora de televisão de ter roubado todo o dinheiro que os dois dividiam nas empresas que ele gerenciava.

Agora, em nota, a equipe de Hickmann negou todas as acusações e rebateu, informando que o ex-marido está longe de suas funções como funcionário na empresa por escolha própria.

Alexandre Correa está afastado da gestão das empresas, de maneira voluntária, desde novembro de 2023, dispensando o recebimento de salário como funcionário. As empresas as quais Alexandre gerenciava enfrentam uma séria crise financeira e não apresentam resultados. Pelo contrário, todas as dívidas estão sendo arcadas pela atual administração, sem participação do mesmo, que, como sócio, também tinha como responsabilidade.

Na sequência, a equipe também rebateu a informação de que a apresentadora teria roubado os cartões que eram usados por Alexandre. O empresário diz que a ex-esposa teria levado todo o seu acesso ao dinheiro depois de pedir o divórcio oficial.

A afirmação sobre roubo é inverídica, uma vez que o apartamento passou por busca e apreensão e todos os materiais lá encontrados estão sob posse do DEIC, para investigação policial. Também não procede a afirmação sobre as tentativas de prendê-lo e todas as decisões a respeito disso já foram favoráveis a Ana Hickmann e Eduardo Guedes na justiça. Cabe evidenciar que o Dr. Enio Murad foi quem liberou o Alexandre Correa, há mais de 10 anos, da Clínica de Repouso Parque Julieta, para tratamento de dependência química em cocaína, contra a vontade da família.