Ana Hickmann compartilha detalhes de festa de aniversário de Alezinho

Mamãe coruja e mão na massa! Mostrando mais detalhes da comemoração dos dez anos de idade de Alezinho, Ana Hickmann compartilhou um vídeo dos bastidores da festa.

Já no começo, Hickmann mostra todas as bexigas que encheu junto com a madrinha da criança. Além disso, ela já explica onde vão ficar as decorações em sua casa.

Com tema de Roblox, um jogo, Ana Hickmann passou grande parte do vídeo arrumando e resolvendo tudo para o resultado final. A festa foi uma mistura de pool party com brinquedos que não envolviam água também.

Com o novo namoro de vento em popa, Edu Guedes também aparece no vídeo colocando sorvetes para as crianças.