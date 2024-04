Suki Waterhouse compartilha primeira foto de seu bebê com Robert Pattinson

Na madrugada desta sexta-feira, dia 5, Suki Waterhouse surpreendeu os fãs ao compartilhar a primeira foto oficial segurando do primogênito que teve com Robert Pattinson.

Ainda mantendo a privacidade do filho, Suki não mostrou o rostinho do bebê, nem contou qual o nome da criança com Robert. Na legenda, ela a recepcionou ao mundo:

Bem-vindo ao mundo, anjo!

Vale lembrar que Robert Pattinson e Waterhouse estão juntos desde 2018 e anunciaram a gravidez em novembro de 2023. O casal foi flagrado caminhando com o bebê pela primeira vez no dia 26 de março de 2024.