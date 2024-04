Acabou o jogo! MC Bin Laden é décimo sétimo eliminado do BBB24

Não deu para MC Bin Laden! Aconteceu na noite desta quinta-feira, dia 4, mais uma eliminação no BBB24. Davi e MC Bin Laden disputaram a berlinda da semana, no entanto, o funkeiro deixou reality com 80,34% da média dos votos para sair.

Davi, o outro emparedado, ficou com 19,66% dos votos e permanece no jogo, agora como integrante do TOP 7.

Para quem não lembra, o paredão duplo foi formado após Davi ser indicado pelo líder, já MC Bin Laden foi o mais votado pela casa, com cinco votos. O game chega ao fim no próximo dia 16 deste mês, em uma noite de terça-feira. É fogo no parquinho em modo turbo!