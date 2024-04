Lula sanciona Sistema Nacional de Cultura, defende setor e rebate críticas à Lei Rouanet

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, voltou a fazer contrapontos ao ex-presidente Jair Bolsonaro em discurso realizado na quinta-feira, 4, desta vez com citações e defesa da área cultural e rebatendo críticas à Lei Rouanet. Ele falou na quinta-feira, na cerimônia de sanção do Sistema Nacional de Cultura, realizada no Recife, em Pernambuco.

"Agora temos um Sistema Nacional de Cultura. Isso significa que ninguém vai poder achar que extinguindo o Ministério da Cultura vai acabar com a cultura", disse o presidente da República.

E declarou: "Significa que ninguém pode ficar dizendo que a Lei Rouanet é uma lei para dar desfalque nos cofres do Tesouro para sustentar vagabundo. Porque era essa imagem que tentaram passar dos criadores de arte desse país. ... Isso em um momento histórico em que a ignorância comandava o nosso país."

A contrariedade à Lei Rouanet, que financia projetos de cultura, é parte do discurso bolsonarista desde que o líder do grupo, Jair Bolsonaro, começou a fazer política em nível nacional para se viabilizar como candidato a presidente da República.