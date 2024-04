No 'BBB 24', Beatriz leva bronca de Tadeu Schmidt, coloca casa no ?Tá com nada? e revolta a web

A participante do BBB 24 Beatriz levou outra bronca do apresentador Tadeu Schmidt durante a Prova do Líder desta quinta-feira, 4. Ela também recebeu uma punição gravíssima, durante a tarde, por utilizar cascas de banana como biquíni, mesmo depois de já ter sido advertida por Tadeu sobre o mesmo assunto. A punição levou a casa para o Tá com Nada, e gerou revolta entre os participantes e na web.

Durante a Prova do Líder desta quinta-feira, que consagrou Lucas Henrique entre os cinco finalistas do BBB 24, Tadeu advertiu Beatriz: "Bia, já pedi uma vez, e vou pedir de novo. Por favor, silêncio. Você continua falando enquanto o telão está no ar. Isso pode atrapalhar os outros".

Durante a tarde, Beatriz fez um biquíni com cascas de banana, e recebeu punição gravíssima, o que colocou a casa no Tá com Nada (ocasião em que todos os participantes são punidos com mais restrições alimentares na Xepa). Ela recebeu uma bronca durante o programa ao vivo pelo mesmo tópico, após fazer um top com cascas de laranja na segunda-feira, 1º.

Davi, que havia advertido sobre a punição de Beatriz antecipadamente, reclamou com a sister: "Avisei a Bia três vezes: 'tira essa roupa'. Não escuta. Não tem nada para comer agora". Giovanna também reclamou com Bin sobre a situação. "Faz tudo que não pode o tempo inteiro ... não tem senso de comunidade nenhuma. Ela não está entendendo que essas coisas prejudicam os outros", disse.

Nas redes sociais, seguidores e famosos reclamaram das atitudes de Beatriz: "A Beatriz é muito difícil de lidar", disse um. "Muita gente saiu com rejeição por menos!", se indignou outro. Alguns foram em favor da sister, comentando que o biquíni é "arte".

A ex-BBB Bárbara Heck reagiu à punição de Beatriz, e indagou sobre as atitudes da produção: "Duas punições gravíssimas dá expulsão. Mas, pelas minhas contas, a Beatriz está na terceira punição gravíssima dela. As regras mudaram ou as regras só funcionam para alguns?"