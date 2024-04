Com novo visual, Maíra Cardi manda recado nas redes sociais: Voltei não, cheguei

Maíra Cardi está de volta! Nesta sexta-feira, dia 5, a influenciadora compartilhou um vídeo poderoso em seu perfil dizendo que não voltou, mas sim chegou - já que, pelo visto, Maira Cardi Nigro é outra pessoa.

Já nos Stories, ao lado de Thiago Nigro, seu marido, ela contou a novidade para 2024. O casal pretende viajar o país fazendo palestras juntinhos.

- A gente está com a agenda cheia de palestras. Angola, Moçambique, Londres, Portugal, listou ela.

Depois do casamento com Thiago, em 2023, a influenciadora deixou as redes sociais por alguns meses. Na época, ela explicou que seu foco era cuidar da família. A volta só aconteceu na última quinta-feira, dia 4.