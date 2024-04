Guardiola diz que Ederson poderá voltar ao time do Manchester City no sábado

O técnico Pep Guardiola revelou nesta sexta-feira que o goleiro Ederson poderá voltar ao time do Manchester City neste sábado, na partida contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês. O jogador da seleção brasileira está afastado dos gramados há quase um mês devido a uma lesão no músculo reto femoral da perna direita.

"Eddie está muito melhor e talvez esteja na lista (para o jogo de sábado)", afirmou Guardiola, em referência ao brasileiro. Ederson se machucou na partida contra o Liverpool, no dia 10 de março, pelo Inglês. Na ocasião, ele teve um choque forte com o atacante Darwin Núñez e precisou deixar o gramado mais cedo.

O prazo inicial de recuperação era justamente de um mês. Assim, o goleiro deve completar esse período nos próximos dias, coincidindo com seu possível retorno neste fim de semana. Se Ederson não voltar ao City no sábado, o time inglês deve entrar em campo com o goleiro alemão Stefan Ortega.

O problema físico fez Ederson ser cortado da seleção brasileira na Data Fifa de março. Ele havia sido convocado pelo técnico Dorival Júnior para os amistosos com Inglaterra e Espanha, no fim do mês. Mas, devido à lesão, o goleiro não pôde fazer sua estreia sob o comando do novo técnico da seleção.

Na mesma entrevista coletiva, Guardiola descartou os retornos de Kyle Walker e Nathan Ake para este sábado. A dupla também se recupera de problemas físicos. Sobre a escalação, o técnico fez mistério e não confirmou as presenças de Kevin De Bruyne e Erling Haaland entre os titulares.

A dupla começou no banco de reservas na rodada deste meio de semana, contra o Aston Villa. "Ainda não sei. Jogar às 12h30 no sábado e jogar de novo dois dias depois... Preciso pensar", comentou Guardiola, em referência ao duelo contra o Real Madrid na terça-feira - será o jogo de ida das quartas de final, na Espanha.