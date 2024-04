Câmara manobra, rejeita parecer do TCE a aprova contas de Kiko

A Câmara de Ribeirão Pires rejeitou ontem o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) que rejeitavas as contas da Prefeitura no ano de 2020, último ano de gestão de Adler Kiko Teixeira (MDB). Com isso, o Legislativo não segue o indicativo do TCE e aprova as contas da administração. A matéria passou por unanimidade.

Deste modo, Kiko pode se livrar de outro processo de inegibilidade e ficar livre para disputar as eleições de outubro. Kiko é pré-candidato a prefeito de Rio Grande da Serra.

A análise do TCE constatou um déficit de R$ 69,2 milhões nas contas da Prefeitura em 2020 com apontamentos em diversas áreas.