No PE, Lula faz elogios a João Campos, na expectativa de articulação para chapa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez elogios ao prefeito de Recife, João Campos (PSB), em meio à expectativa de o chefe do Executivo articular um nome para compor a chapa do prefeito à reeleição. Segundo Lula, João Campos terá um "futuro político excepcional".

"Pense num menino esperto, jeitoso, pense num cabra jeitoso, está seguindo o caminho do pai, daqui a pouco está melhor", afirmou o petista em evento de assinatura de ordens de serviço para construção de encostas em Recife nesta sexta-feira, 5. João Campos participou do evento ao lado do presidente.

João Campos é filho do ex-governador Eduardo Campos, que morreu em agosto de 2014 vítima de um acidente de avião em Santos (SP) durante a campanha à Presidência. "Minha relação com o Eduardo era uma coisa muito forte", comentou Lula. "Eduardo trabalhava muito com projeto, e levava as coisas? E assim é o João, acho que mais esperto, porque aprendeu do pai e da mãe", acrescentou.

João Campos foi eleito prefeito de Recife em 2020. No pleito, se mostrou o mais jovem prefeito eleito em uma capital e também o mais novo a atingir o cargo na história da maior cidade de Pernambuco. "Com essa idade, ele tem um futuro político excepcional e sabe que tem que trabalhar e fazer as coisas corretas", disse o petista. "Ter um presidente e um governo que são parceiros ajuda muito", acrescentou Lula.