Charge - 5 de abril de 2024

A primeira audiência pública sobre a construção de uma linha férrea exclusiva para transporte de cargas no trecho Brás-Rio Grande da Serra, realizada nesta quinta-feira (4), em Mauá, revelou mais detalhes sobre o projeto desenvolvido pela MRS Logística, empresa brasileira de logística e transporte ferroviário. Com previsão de entrega para 2034, o novo plano vai gerar intervenções na maioria das estações da Linha-10 Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) no Grande ABC, incluindo reformas completas.

A concessão da malha administrada pela MRS Logística foi renovada até 2056 e, como parte dos compromissos assumidos pela empresa junto à Antt (Agência Nacional de Transportes Terrestres), está a implantação, até 2034, da nova via ferroviária segregada de 35 km, compartilhando vias com o sistema de passageiros apenas entre a região do Brás e da Barra Funda.