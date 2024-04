FMABC realiza treino sobre Parkinson para profissionais

O Centro Universitário FMABC organizou treinamento especial sobre a Doença de Parkinson para mais de 100 profissionais das Unidades Básicas de Saúde de Santo André. A aula faz parte de série de atividades programadas para o mês de abril, período definido pelo Ministério da Saúde para conscientização sobre o tema.

O treinamento foi liderado pela neurologista e coordenadora do Ambulatório de Distúrbios do Movimento do Centro Universitário FMABC, Margarete de Jesus Carvalho, e destinado tanto a médicos como profissionais das equipes multidisciplinares das unidades de atenção primária. A FMABC tem ambulatório especializado na Doença de Parkinson há mais de 18 anos. Estima-se que o serviço tenha atualmente 250 pacientes, que são encaminhados pelas unidades básicas de saúde da região.

Durante o treinamento foi explicado o histórico da Doença de Parkinson e os principais sinais: tremor em repouso, rigidez muscular, instabilidade postural e a bradicinesia (lentificação dos movimentos).

A palestra também focou nos possíveis diferenciais de parkisonismo, como os traumas em repetição na cabeça. A médica também explicou efeitos que a doença pode causar na vida dos pacientes, como a dificuldade para dormir, falar e engolir alimentos.