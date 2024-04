Santo André abre inscrições para curso de empreendedorismo feminino

Estão abertas até o dia 11 de abril (quinta-feira), as inscrições para a primeira turma deste ano do curso gratuito de empreendedorismo feminino do programa Sebrae Delas, “Começando um negócio de sucesso”. As inscrições para uma das 30 vagas disponíveis podem ser feitas pelo link: acesse.santoandre.br/sebraedelas04-24

A iniciativa, realizada pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego e pela Escola de Ouro Andreense, em parceria com o Sebrae, tem a missão de incentivar e fortalecer os negócios criados e geridos por mulheres.

Na capacitação, serão abordados temas como marketing, finanças, diferencial nos negócios e formalização, entre outros. A formação vai acontecer entre os dias 15 e 19 de abril, das 9h às 13h, na sede do Sebrae ABC (Rua das Figueiras, 315, bairro Jardim).

O curso é direcionado para mulheres maiores de 18 anos que podem ou não já estar à frente de um negócio formalizado. As alunas que completarem 75% dos cursos receberão certificado.

O programa Sebrae Delas faz parte do conjunto de ações que compõem o programa Circuito Mulheres Empreendedoras, implementado em março do ano passado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, para promover o desenvolvimento dos negócios criados por mulheres da cidade.

Ao todo 122 mulheres foram beneficiadas pelas ações do Circuito Mulheres Empreendedoras em 2023. A iniciativa é composta pelo programa Mil Mulheres (voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade) e pelo Encontro de Lideranças (que reúne representantes de grupos de empreendedorismo feminino para troca de informações e de ideias), além do Sebrae Delas. Em 2023, o Sebrae Delas beneficiou 33 mulheres.

A programação completa está disponível no link: acesse.santoandre.br/CircuitoMulheresEmpreendedoras.