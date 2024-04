Eleições EUA: No Labels desiste de lançar candidato da 'terceira via'

O No Labels, grupo centrista que tem procurado apresentar uma candidatura presidencial de um terceiro partido, está abandonando os esforços para criar uma união com o objetivo de ganhar a Casa Branca, segundo pessoas familiarizadas com os planos.

Nancy Jacobson, fundadora e CEO da No Labels, disse a aliados esta semana que o grupo anunciaria na próxima segunda-feira que não faria campanha presidencial este ano porque não foi capaz de recrutar uma chapa confiável e com peso para vencer a eleição.

A decisão ocorre após a morte de seu presidente fundador, o ex-senador de Connecticut Joe Lieberman, e porque o grupo não conseguiu convencer uma série de candidatos de alto nível a concorrer em sua chapa.O No Labels não respondeu imediatamente a um pedido de comentário sobre o próximo anúncio.

O No Labels disse que garantiu o acesso às urnas em 19 estados, incluindo os estados decisivos do Arizona, Nevada e Carolina do Norte. O grupo, que anteriormente afirmou ter um orçamento de US$ 70 milhões, não tem a obrigação de divulgar os seus doadores.