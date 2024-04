Claumirzinho, do Molejo, visita Anderson Leonardo no hospital: - Encontrei ele bem, estável e consciente

Na última quarta-feira, dia 3, Claumirzinho foi ao hospital visitar Anderson Leonardo e contou aos seguidores como está o amigo. O integrante do Molejo compartilhou um vídeo nas redes sociais trazendo atualizações do estado de saúde do colega de trabalho, que foi internado para tratamento de um câncer na região inguinal.

Nos Stories do Instagram, Claumirzinho começou dizendo que Anderson está consciente.

- Fui lá hoje e encontrei ele bem, estável e consciente. É importante a gente comemorar cada momento que a gente tem uma vitória e evolução, e a gente está podendo comemorar isso.

Em seguida, comemorou a evolução do músico:

- Desde domingo, que ele foi internado, até o dia de hoje, a gente vê uma melhora, uma evolução tão grande e a gente fica muito feliz. Ele ainda requer muitos cuidados, continuem com as orações, com toda a positividade e vamos para frente.