Estátua de Pelé faz homenagem ao primeiro gol do Rei do Futebol

Uma estátua em homenagem a Pelé foi inaugurada ontem, no Parque Antônio Fláquer (Ipiranguinha), em Santo André. O monumento foi instalado em frente ao local onde o Rei do Futebol marcou seu primeiro gol como profissional, contra o Corinthians de Santo André (Corinthians). Os ex-jogadores Pepe, apelidado de ‘Canhão da Vila’ e Manoel Maria, um dos melhores amigos de Pelé, participaram do evento.

A estátua foi confeccionada pelo artista plástico Fabiano Lopes, e pela artista plástica Marilda Dib, com resina e pó de mármore. Pesa 170 quilos e possui 2,73 m de altura, incluindo a base. Foi instalada no parque de forma que o Rei do Futebol, olhe para o campo onde fez o primeiro gol, no dia 7 de setembro de 1956, data em que o Santos realizou amistoso contra o Corinthians de Santo André, no Estádio Américo Guazzelli, situado no quarteirão à frente.

Na ocasião, o time do Litoral goleou por 7 a 1. Ao substituir o craque Del Vecchio, o então menino apelidado de ‘Gasolina’ deixou sua marca aos 34 minutos do segundo tempo. O goleiro Zaluar, do time andreense, não poderia imaginar que entraria para a história por sofrer o primeiro gol do insuperável Pelé. Zaluar faleceu em 1995.