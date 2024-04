Vereadores da base de Morando declaram apoio a Marcelo Lima

Um grupo de 13 vereadores de São Bernardo pertencentes à base de apoio do prefeito Orlando Morando (PSDB) anunciou há pouco apoio à pré-candidatura de Marcelo Lima. O prefeiturável é filiado ao PSB mas deve anunciar nova sigla partidária até amanhã.

O bloco de parlamentares discorda da escolha do prefeito, que ontem à noite anunciou apoio à sua sobrinha, Flávia Morando (União Brasil). Os dissidentes fizeram o anúncio na tarde desta quinta-feira em coletiva de imprensa na sede do Acigabc (Associação dos Construtores, Imobiliárias e Administradores do Grande ABC). Compõem o grupo o presidente da Câmara Municipal, Danilo Lima (PSDB), o líder do governo no Legislativo, Ivan Silva (Progressistas), e os demais vereadores Joilson (sem partido), Gordo da Adega (Republicanos), Palhinha (Avante), Netinho Rodrigues (Progressistas), Dr. Manoel (Cidadania), Toninho Tavares (PSDB), Fran Silva (PSD), Reginal Burguês (Podemos) , Aurélio (Podemos), Ary de Oliveira (PSDB) e Henrique Kabeça (PSDB).

"Estamos reunidos aqui para referendar apoio ao Marcelo Lima por entender que esse é o caminho normal e que ele é o mais preparado", falou Danilo Lima.

Os dissidentes garantem que seguem na base do governo e que o apoio a Marcelo Lima não mudará a postura de cada um no Legislativo.