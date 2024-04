Bárbara Evans faz festão para celebrar dois anos de idade da filha

Bárbara Evans fez um festão na última quarta-feira, dia 3, para celebrar os dois anos de idade de Ayla, sua primogênita, fruto do casamento com Gustavo Theodoro. Para a ocasião, a pequena escolheu o tema Haras da Ayla. Muito fofo, não é?

Antes de ir para festa, Bárbara mostrou o look cowgirl escolhido para a ocasião. A festa foi decorada toda no tema, inclusive o bolo, que tinha um cavalo no topo.

Nos Stories, Bárbara ainda mostrou a decoração das mesas dos convidados, que ainda contavam com um belíssimo vaso de flores no centro. E, claro, os convidados ainda levaram para casa várias lembrancinhas da festa.