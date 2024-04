Faltando exatamente um mês para o show no Brasil, Madonna declara: Safada is coming to Rio

Será que ela já está a caminho? Pelo jeito, os fãs de Madonna não são os únicos contando os dias para o show da cantora no Brasil! Nesta quinta-feira, dia 4, a Rainha do Pop indicou que também está ansiosa para sua apresentação em Copacabana, no Rio de Janeiro, que acontecerá em exatamente um mês.

Madonna abriu um álbum de fotos no Instagram repleto de cliques para lá de sensuais e estilosos. Neles, a cantora surge equipada com um visual all black coladinho no corpo acompanhado de longas luvas e um generoso colar de pérolas.

Na legenda, a artista escreveu:

Safada is coming to Rio ( traduzido como Safada está indo ao Rio).

Anitta, que já chegou a lançar um feat com Madonna em 2019 chamado Faz Gostoso, fez questão de deixar um comentário demonstrando animação com a vinda da diva:

Vem vem vem vemmm.

Pabblo Vittar também vibrou muito com a publicação:

VEMMMMMM MAMI.

Assim como Adriane Galisteu:

Vem fazer história, escreveu a apresentadora.

Agora resta a dúvida sobre quando exatamente Madonna desembarcará em solo brasileiro.