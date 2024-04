É adequado Fed levar o tempo que for preciso para começar a cortar juros, diz dirigente

Presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Richmond, Tom Barkin defendeu que é adequado para o BC dos Estados Unidos levar o tempo que for preciso para começar a cortar juros. O dirigente disse que os dados de 2024 estão "menos encorajadoras" que os do fim de 2023.

"Ainda estou esperando para ver a desinflação se sustentar e ficar mais ampla", afirmou ele nesta quinta-feira, em discurso em evento da Home Building Association of Richmond.

O dirigente, que vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), se disse otimista de que a manutenção dos juros em níveis de "alguma" restritividade levará a inflação à meta de 2%.

Para Barkin, a força do mercado de trabalho norte-americano sugere que os EUA não estão em recessão hoje. No entanto, ele disse acreditar que o atual aperto nas condições financeiras deverá desacelerar a economia ainda mais.

Na sua visão, o impacto completo das taxas de juros elevadas ainda não foi sentido.