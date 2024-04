Após cirurgia na coluna, Titi Müller agradece mensagens de apoio e atualiza estado de saúde

Titi Müller informou que faria uma cirurgia na coluna na última quarta-feira, dia 3. A notícia pegou os seguidores de surpresa, mas o procedimento foi tranquilo e na manhã desta quinta-feira, dia 4, a apresentadora já surgiu nas redes sociais super bem, feliz e sorridente.

Com uma foto mostrando que ainda estava sendo medicada e internada, Titi confessou que a cirurgia correu muito bem e ainda agradeceu pelas mensagens de carinho e apoio que recebeu nos últimos dias.

Obrigada todas as mensagens de carinho e melhoras. Nem acredito que já já vou estar correndo e rodopiando de novo por esse mundão.

Na sequência do texto, Müller ainda surpreendeu ao anunciar que reatou o namoro com Lívia Lobato. As duas anunciaram a separação no início de 2024, mas parece que o amor venceu, né?

Obrigada minha mozona, Lívia. Não vejo a hora de sermos duas senhorinhas gatas que curtem a vida adoidadas entre uma festinha, um hospitalzinho e um spa. Te amo, minha véia.