PMI global composto sobe a 52,3 em março e o de serviços avança a 52,5, dizem S&P e JPMorgan

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) global composto subiu de 52,1 em fevereiro a 52,3 em março, no maior nível em nove meses, segundo pesquisa da S&P Global, em parceria com o JPMorgan, divulgada nesta quinta-feira, 4.

Já o PMI de serviços do mundo avançou de 52,4 para 52,5 no período, valor mais alto desde julho do ano passado.