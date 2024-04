'Pérola', filme dirigido por Murilo Benício, vence o 26º Festival de Cinema Brasileiro de Paris

Pérola, filme dirigido por Murilo Benício, ganhou o Troféu Jangada de Melhor Filme no 26º Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Estrelado por Drica Moraes, o longa é baseado na obra homônima de Mauro Rasi, um sucesso do teatro nacional.

A trama, uma comédia dramática, narra a história de uma mãe, Pérola (Drica Moraes) pelo olhar do filho, Mauro (Gustavo Machado). Após a morte da matriarca, ele volta para sua antiga casa em Bauru, interior de São Paulo, e revive memórias familiares. São fragmentos de quem fora sua mãe, seus sonhos, os altos e baixos da relação entre os dois. O elenco conta ainda com Leonardo Fernandes, Rodolfo Vaz, Cláudia Missura e Louise Cardoso.

Lançado no ano passado, Pérola está disponível no Globoplay para assinantes do plano Telecine.

Benício foi duplamente premiado no festival: O Beijo no Asfalto (2017), outro filme dirigido pelo ator, venceu a mostra Sessão Escolar, dedicada à exibição e debates de filmes brasileiros para estudantes parisienses.

Realizado entre 26 de março e 2 de abril na capital francesa, o evento apresentou 31 filmes brasileiros, entre obras de ficção e documentários. O homenageado da edição foi o ator Antônio Pitanga, e seis filmes de seu currículo foram exibidos.