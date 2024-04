Em dois dias, Grande ABC registra duas mortes por dengue

Em apenas dois dias, o Grande ABC registrou duas mortes por dengue. O primeiro caso confirmado nesta semana foi na terça-feira (2), em São Bernardo, enquanto o último foi registrado hoje, em uma paciente acima de 65 anos em Santo André - o município contabiliza dois óbitos no total. Além das duas notificações, a região registra ainda outras duas ocorrências pela doença, em Diadema e Mauá, e totaliza cinco casos fatais.

Segundo dados do Painel de monitoramento da doença SES (Secretaria Estadual de Saúde), o óbito confirmado no município andreense já estava sendo investigado, e ocorreu no dia 24 de março. Além dessa, outras nove ocorrências fatais estão em investigação na região, sendo quatro em São Bernardo, duas em Mauá, uma em Santo André e Ribeirão Pires.

Os setes municípios contabilizam 7.236 casos de dengue em 2024 - aumento de 11% em dois dias, quando foram registrados na terça-feira 6.519 notificações. Os órgãos de saúde também investigam outros 3.257 registros da doença.

No Estado foram confirmadas 428.543 registros da doença e 205 mortes. Em 2024, o Brasil já passou de 2,6 milhões de casos de dengue e 1.020 óbitos, conforme dados do Ministério da Saúde.





MUTIRÕES

Para combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dos vírus da dengue, chikungunya e Zika, as Prefeituras vão realizar em parceria mutirões em Santo André, Diadema e Mauá, amanhã e no sábado (6).

O Dia D contra a dengue nas três cidades contará com ações de conscientização e fiscalização em moradias e estabelecimentos comerciais para eliminar potenciais criadouros do mosquito.