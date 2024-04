CCXP24 anuncia presença de Giancarlo Esposito, ator das superproduções Breaking Bad, The Boys e The Mandalorian

A CCXP24, maior festival de cultura pop do mundo, anuncia a presença do ator e dublador norte-americano Giancarlo Esposito em sua próxima edição, que acontece do dia 5 a 8 de dezembro de 2024, no São Paulo Expo. Conhecido por interpretar personagens séries de sucesso como Breaking Bad (2009), Better Call Saul (2017), The Boys (2019) e The Mandalorian (2019), além de animações como “O Filho do Batman (2014) e Batman: Ataque ao Arkham (2014), Esposito participa nos dias 6, 7 e 8 de dezembro em paineis no Palco Thunder, no Palco Omelete e sessões de Fotos e Autógrafos. A agenda de cada uma das atividades será divulgada futuramente pela organização do evento.

Comemorando 45 anos de carreira em 2024, o ator possui mais de 50 produções em seu currículo, considerando personagens em séries, filmes, produções teatrais na Broadway e até mesmo participações em jogos eletrônicos como Payday 2 (2014) e Far Cry 6 (2021).

“Os fãs brasileiros são conhecidos pela sua energia e paixão, estou ansioso para encontrar com o público da CCXP nos divertimos muitos durante esses dias", comenta Esposito.

Atualmente como protagonista Gracián "Gray" Parish na série Parish, que teve estreia no último dia 31 de março no canal americano AMC, o ator virá pela primeira vez à CCXP para falar sobre seu legado e de produções futuras, como os títulos Abigail e MaXXXine, previstos para este ano.

Venda de ingressos

As vendas para o público geral se iniciam no dia 09 de abril, às 12h (Horário de Brasília). O primeiro lote conta com todas as categorias de ingressos disponíveis para todos os públicos, uma vez que os ingressos esgotam, não retornam em lotes seguintes.

Serviço CCXP24?

Datas: de 5 de dezembro a 8 de dezembro de 2024.???

Local: São Paulo Expo - Rodovia dos Imigrantes, 1,5KM - São Paulo/SP

Venda de ingressos em 9 de Abril de 2024, às 12h (Horário de Brasília)

Mais informações em: https://www.ccxp.com.br/

Horário de funcionamento do evento:

Unlock CCXP (3 e 4/12/2024): horário a definir

Spoiler Night (4/12/2024): das 18h às 21h [acesso restrito a convidados]

Quinta-feira (5/12/2024): das 12h às 21h??

Sexta-feira (6/12/2024): das 12h às 21h??

Sábado (7/12/2024): das 11h às 21h??

Domingo (8/12/2024): das 11h às 20h