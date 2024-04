Governador Tarcísio obtém aval de 61,8% e presidente Lula, de 44,5%

Os governos federal e estadual também foram avaliados pelo levantamento do Paraná Pesquisas. Em Ribeirão Pires, 61,8% dos entrevistados aprovam a gestão de Tarcísio de Freitas (Republicanos) frente ao governo do Estado de São Paulo. Desaprovam 32,7%. Consideram o trabalho do chefe do Executivo estadual <EM>ótimo ou bom 48%, regular 28,6% e ruim ou péssimo 20,2%.

Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 44,5% da população, enquanto 52,2% desaprovam. Lula tem avaliação ótimo ou bom de 32,4% dos consultados, 22,4% consideram a sua gestão regular e 43,1% dos ribeirão-pirenses acham o trabalho de Lula ruim ou péssimo.

Dos que aprovam o governador Tarcísio de Freitas em Ribeirão Pires, 68,2% são homens, enquanto as mulheres são 55,8%. Já dos que o reprovam, 36,6% são mulheres e 28,6 homens. A faixa etária entre 45 e 59 anos é que mais aponta como positivo o trabalho do governador, 64,8%.

Em relação ao governo Lula, 45,7% dos que aprovam são homens e 43,4% são mulheres, e os que desaprovam são 51,4% homens e 52,8% mulheres. O petista tem maior adesão na faixa etária de 45 a 59 anos, com 51,4% de aprovação. A maior faixa de desaprovação de Lula está no eleitorado entre 25 e 34 anos, com 58,8% de reprovação.