Obituário - 5 de abril de 2024

SANTO ANDRÉ

Benedicto Caetano dos Santos, 92. Natural de Ouro Fino (MG). Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Dia 31. Memorial Planalto.

Armelinda Peixoto Tabata, 87. Natural de Presidente Bernardes (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Pensionista. Dia 31. Cemitério da Paulicéia.

Sebastiana Lima do Carmo, 83. Natural de Santana de Cataguases (MG). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edna Duó Pereira, 77. Natural de Ibiporã (PR). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arnaldo Rohrbacher da Silva, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Gabriel de Oliveira Riuriollo, 27. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Analista de T.I. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jenifer de Souza Galdino, 23. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Promotora. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Expedito Antônio de Oliveira Neto, 18. Natural de Simplício Mendes (PI). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Angelina Pereira Benardi, 88. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

José Monteiro da Silva, 79. Natural de Garanhuns (PE). Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Claudio Bispo dos Santos, 29. Natural de Salvador (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Auxiliar de cargas. Dia 31, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

DIADEMA

Maria Antonia de Sousa Mota, 86. Natural de Ouro Fino (MG). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Paulo Messias Souza Reis, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Antonio Lima Pontes, 56. Natural de Alagoinhas (BA). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Zacarias Alves dos Santos, 53. Natural de Porecatu (PR). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal de Diadema.

Wellington Garcia de Lima, 45. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 31. Vale da Paz.

Gustavo Henrique Costa Lima, 27. Natural de Santo André. Residia no bairro Eldorado. Dia 31. Vale da Paz.

RIBEIRÃO PIRES

Guilherme Bernardo Jaquetto de Toledo, 16. Natural de São Bernardo. Residia no Centro do Distrito de Ouro Fino Paulista, em Ribeirão Pires. Dia 31, em Santo André. Cemitério São José.