Administração de Ribeirão é aprovada por 53,3% e evolui nas pesquisas

O levantamento feito pelo Instituto Paraná Pesquisas também mediu a aprovação e avaliação da gestão Guto Volpi à frente da Prefeitura de Ribeirão Pires. Para 36,3% dos entrevistados, o governo é ótimo ou bom, 32% consideram a gestão regular e 30,2% avaliam como ruim ou péssima.

Aprovam o trabalho do prefeito Guto Volpi 53,3% dos consultados e desaprovam 41,8%. Não sabem ou não opinaram 4,9%.

Em relação à pesquisa anterior, divulgada em dezembro de 2023, a aprovação da gestão ribeirão-pirense aumentou. Na ocasião, 51,4% aprovavam o governo.

Em relação ao perfil dos entrevistados, abordando um cenário mais detalhado, 55,9% dos que aprovam o governo são homens e 50,9% são mulheres. Já entre os que desaprovam as mulheres são maioria, 43,8% contra 39,6% dos homens.

Chama atenção o índice de aprovação do governo entre moradores com 60 anos ou mais. Nessa faixa etária, a aprovação do governo Guto Volpi atinge 60,7%. A faixa etária entre 16 e 24 anos também está satisfeita com os trabalhos, que são aprovados por 57,1%. Já para os entrevistados que têm entre 35 e 44 anos, a aprovação do trabalho cai para 47,2%. Em relação à desaprovação, estão mais descontentes moradores entre 25 e 34 anos (47,4%) e entre 35 e 44 anos (46,3%).

Sobre a escolaridade, 55,5% dos que aprovam o governo tem o ensino fundamental, 52,9% tem o ensino médio e 52% o superior. E os que desaprovam, 39,8% tem o fundamental, 42% o ensino médio e 43,3% o superior.

Declaram-se PEA (População Economicamente Ativa) 50,5% dos entrevistados que apoiam o governo e 44,1% daqueles que desaprovam.