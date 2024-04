Lucas Guedez revela como serão seus quadros no Sabadou com Virginia: - Ficou bem diferente, bem legal

Lucas Guedez será o comandante de dois quadros no Sabadou com Virginia. O influenciador contou em uma coletiva de imprensa que está muito feliz e se divertindo muito com as atrações. Ao ser questionado sobre o que o programa traz de diferente, ele explicou que conta com momentos divertidos e descontraídos.

Lucas começou explicando seu primeiro quadro, que se chama Quem Nunca.

- O que eu estou mais animado de estar fazendo é o Quem Nunca, que faço na rua. Eu vou entrevistando o povo na rua para trazer aqui para o estúdio. É o que eu estou mais me divertindo, onde eu encontro o povo. Ficou bem diferente, bem legal.

Em seguida, mencionou o segundo, que teve as imagens exibidas no teaser do programa. Nele, é usada uma piscina de bolinhas e o famoso aparece com uma luva gigantesca e almofadada na mão. Porém, ao tentar introduziu o quadro, acabou se confundindo um pouco com o nome e conceito.

- O da bolinha é o Biscoito ou Bolacha.

Rapidamente, o diretor João Mesquita brincou:

- Ele ainda não acertou o nome, Virginia. Ele ainda não entendeu o que é biscoito e o que é bolacha.

- Biscoito é quando a pessoa é biscoiteira e bolacha é quando a pessoa é de São Paulo, respondeu Lucas.

- Bolacha é o que você fez com o rapaz no teaser, você deu uma bolachada nele, explicou o diretor.

Em seguida, o influenciador deu mais detalhes sobre o Biscoito ou Bolacha:

- A Virginia chama uma pessoa, ela mostra o seu talento. Se ela for biscoito, ela divulga o seu arroba [perfil das redes sociais] na TV. Ela pode biscoitar à vontade.

- Ela entra sem ninguém saber o nome dela. Vai lá e mostra o talento. A plateia vai decidir se ela recebe biscoito ou bolacha. Se receber biscoito, pode falar o nome, divulgar para todo mundo conhecer. Se ela receber bolacha, é tapa, completou Virginia Fonseca.

- E dou um tapão e a pessoa voa na piscina, finalizou o famoso.

Descontraído, João mencionou o momento mostrado no teaser em que Lucas vai parar na piscina com um dos participantes.

- E aí você se aproveitou da pessoa e pulou junto, né?

- É que ele era um gatinho, então isso vai pegar para mim. Mas perguntei antes se ele era solteiro, ele disse que era e que gostava de bolas. Por isso que me joguei também nas bolinahs ali. Ele falou que adora fazer ovo e que adora mexer com bolas, aí eu me aproveitei, falei que eu também e joguei com ele na piscina. E assim a vida seguiu, espero ter mais gente que goste de bolas aqui no programa, justificou o influenciador.