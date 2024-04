Ana Clara recebe Fernanda e Pitel em A Eliminação e web reage: Foi maravilhoso

Tem como não amar esse trio? Na noite da última quarta-feira, dia 3, Ana Clara recebeu no programa A Eliminação a dupla Fernanda e Pitel, as últimas sisters a deixarem a casa do BBB24. O bate-papo foi tão bom, que rendeu muitos comentários nas redes sociais.

Rapidamente, os internautas passaram a acreditar que Ana Clara torcia para os gnomos, que são vistos por alguns, como os vilões da edição. No momento abaixo, Ana morreu de rir quando Fernanda confundiu um internauta com Marcos, outros participantes do BBB24.

Abaixo, veja alguns comentários dos internautas:

Essas 3 juntas foi maravilhoso, comentou uma fã.

Quem conhece a Ana Clara sabe que ela nunca seria fadas, opinou outra.

O programa foi maravilhoso. Por mim, ficaria a madrugada toda assistindo, disse outra.