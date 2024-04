Ford anuncia expansão de oferta de veículo elétrico híbrido; no pré-mercado, ação sobe quase 2%

A Ford Motor Co. anunciou nesta quinta-feira, 4, que está expandindo sua oferta de veículos elétricos híbridos, em resposta ao aumento da demanda. "Até o final da década, a empresa espera oferecer motorizações híbridas em toda sua linha Ford Blue na América do Norte", disse a montadora norte-americana, em comunicado.

No primeiro trimestre de 2024, as vendas de veículos elétricos da Ford tiveram expansão de 86% ante igual período do ano passado, enquanto as de híbridos avançaram 42%.

A montadora também vai reprogramar o lançamento de veículos elétricos na sua fábrica de Oakville, em Ontario, em um momento em que desenvolve um sistema avançado para a produção de uma nova geração desse tipo de automóvel.

Às 10 horas (de Brasília), a ação da Ford subia 1,7% nos negócios do pré-mercado de Nova York.