Em meio a rumores de divórcio, fonte revela verdadeiro status de casamento de Justin e Hailey Bieber

O nome de Justin Bieber e Hailey Baldwin Bieber não sai da boca das pessoas desde que o pai da empresária, Stephen Baldwin, pediu orações pelo casal, dando a entender que eles estariam enfrentando um momento complicado no relacionamento. Em meio a tantos rumores, a dona da Rhode chegou a se pronunciar nas redes sociais, afastando a possibilidade:

Para sua informação, as histórias e constantes rumores que eu vejo no TikTok são 100% errados e baseados no ar, vindo da ilha de ilusão. Eu sei que talvez seja divertido alimentá-los, mas saibam que são sempre falsos. Desculpe pelo spoiler.

Agora, uma fonte próxima ao casal conversou com a People e revelou detalhes e o verdadeiro status do casamento dos Biebers. Os dois selaram a união em 2018, com uma grande festa de casamento que reuniu amigos e familiares e parecem estar muito bem até hoje.

- Não há divórcio ou verdade nisso de qualquer maneira. Eles estão muito, muito felizes.