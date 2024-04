Cras agora tem posto exclusivo de atendimento no Centro Alto

A Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social de Ribeirão Pires inaugurou ontem o Cras (Centro de Referência de Assistência Social) Centro. Em funcionamento havia seis anos no mesmo endereço do Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), à Rua Batista Lion, no Centro, a partir de agora, a unidade da Assistência Social ganha sede exclusiva de atendimento na Rua Jorge Tibiriçá, 140, no Núcleo Colonial, Centro Alto.

Segundo o prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi, a conquista de um espaço exclusivo para o atendimento à população pela Assistência Social faz parte do compromisso da gestão com o desenvolvimento do município. “Temos obras e projetos acontecendo nos quatro cantos da cidade e em todas as áreas: educação, zeladoria, esporte e saúde”.

São mais de 12 mil famílias cadastradas na unidade, oriundas dos bairros Aliança, Bocaina, Centro, Centro Alto, Colônia, Guapituba, Pastoril, Ponte Seca, Roncon, Santana, São Caetaninho e Suíssa. Ocorrem média de 330 atendimentos por mês.

O Cras Centro também acompanha 20 famílias por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, cujo objetivo é fortalecer a função protetiva da família, prevenir a ruptura de seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida.

Além disso, o Cras Centro ganhou espaço exclusivo para o CadÚnico, anteriormente realizado na recepção. São efetuadas, aproximadamente, 50 inclusões por mês.