Fábrica de Cultura de Diadema terá novo aporte para atividades deste ano

A Fábrica de Cultura de Diadema será uma das contempladas pelo patrocínio do Instituto CCR e da ViaMobilidade, concessionária da Linha 5-Lilás do metrô. Ao todo, oito unidades no Estado participarão da iniciativa que visa expandir a programação cultural gratuita à população. Em 2023, mais de 910 mil pessoas foram beneficiadas, com 2.800 atividades. Neste ano, o investimento será de R$ 1 milhão, proveniente da Lei de Incentivo à Cultura. As outras favorecidas ficam no Capão Redondo, Jardim São Luís, Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia, Jaçanã, Osasco e Iguape.

As Fábricas de Cultura são espaços de acesso gratuito e acolhimento criativo para moradores das periferias, de todas as idades. Além de promover agenda de shows, apresentações cênicas, performances e outras atrações artísticas, o programa oferece cursos e projetos voltados para a dança, circo e moda, disponibiliza bibliotecas e estúdios de gravação de áudio para diferentes finalidades.

“Atuamos em regiões vulneráveis e funcionamos como faróis de possibilidades, oferecendo refúgio criativo, e também funcionamos como uma plataforma vital para o desenvolvimento pessoal e social das crianças, jovens e adultos que atendemos há mais de dez anos”, disse Dennis Alexandre de Oliveira, diretor-geral das Fábricas de Cultura gerenciadas pela Poiesis. “O apoio do Instituto CCR e da ViaMobilidade impacta positivamente, porque permite ampliar a qualidade dos nossos serviços, o acolhimento e atender mais pessoas que vivem nas comunidades periféricas, onde nossas unidades estão localizadas.”

A unidade diademense fica na Rua Vereador Gustavo Sonnewend Netto, 135, Centro. O horário de funcionamento é de terça a sexta-feira, das 09h às 19h; sábados, das 09h às 17h.