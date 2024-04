Akira Auriani realiza a primeira reunião do Plano de Governo

O pré-candidato a prefeito de Rio Grande da Serra, Akira Auriani (PSB), realizou ontem a primeira reunião para a elaboração de um Plano de Governo participativo.

“Sempre tivemos muita transparência em todas as nossas ações e, por isso, a nossa ideia é ouvir a população sobre as suas principais necessidades, pois é ela que enfrenta as dificuldades do dia a dia. Nada mais justo do que dar voz às pessoas para que elas nos mostrem em que cidade querem viver”, ressaltou Akira.

As reuniões vão acontecer semanalmente às quartas-feiras e aos sábados durante quatro meses. Às quartas, as reuniões serão temáticas (Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Lazer) e aos sábados sobre os bairros e suas necessidades.

A primeira reunião temática abordou os temas Cultura, Diversidade e Igualdade Racial e contou com a participação de aproximadamente 100 pessoas.

“Essa é uma reunião que demonstra não só o nosso compromisso com a cidade, mas também credibilidade, pois essa casa cheia hoje é porque as pessoas acreditam no nosso projeto”, finalizou Akira.