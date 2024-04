Davi ou MC Bin Laden? Quem sai do 'BBB' nesta quinta? Veja a história dos brothers

Davi e MC Bin Laden enfrentam o Paredão no Big Brother Brasil 24. O resultado será revelado na noite desta quinta-feira, 4. O reality está em "modo turbo", agitando o jogo em seus últimos dias - a grande final do programa acontece em 16 de abril.

A berlinda foi formada na noite de terça, 2, quando também ocorreu a eliminação da participante Pitel e uma Prova do Líder que coroou Lucas Henrique.

Relembre a seguir a história dos brothers e suas respectivas trajetórias dentro do programa

Antes do Big Brother

MC Bin Laden, nome artístico de Jefferson Cristian dos Santos de Lima, foi o primeiro confirmado do time de Camarotes do BBB 24. Aos 30 anos, o cantor é um dos principais representantes do funk paulista da Zona Leste.

Antes da fama, ele enfrentou dificuldades financeiras e foi vendedor na famosa Rua 25 de março, em São Paulo. O sucesso da música Bin Laden não morreu deu origem à sua alcunha artística e mudou sua vida. Aos 18 anos, a faixa Bololo haha fez com que sua carreira despontasse. Na sequência, o hit Tá tranquilo, tá favorável, de 2015, tornou-se um viral, com direito a dancinha de Neymar quando o jogador fazia gols pelo Barcelona.

Em 2022, MC Bin Laden foi convidado pelo músico britânico Damon Albarn para cantar em uma das faixas do álbum do Gorillaz, durante a passagem da banda pelo Brasil. Assim nasceu a faixa Controllah. Em dezembro de 2023, fez um dos melhores shows do Primavera Sound, segundo o Estadão, empolgando o público fiel que o acompanhava com o remix Shake It Bololô.

Em seu vídeo de apresentação, o MC revelava ser do time da tranquilidade. "Prefiro curtir e tirar onda a ficar reclamando. Passei dificuldades, mas sempre soube que as coisas iam mudar e dar certo", disse. Ele ainda afirmava ser "muito sincero" e não gostar de fofoca e falsidade.

Já Davi Brito tem 21 anos e vem de Salvador, Bahia. Antes do programa, trabalhava como motorista de aplicativo. Uma das motivações para participar do reality era o sonho de cursar Medicina. Ele teve dificuldades financeiras na juventude e trabalhou vendendo água e picolés em ônibus ainda criança.

Em sua apresentação, Davi disse não ter costume de usar tanto as redes sociais, e tinha apenas algumas dezenas de seguidores no TikTok e Instagram, por exemplo.

A trajetória de Davi começou um pouco depois dos Pipocas e Camarotes da casa. O participante chegou com uma novidade da edição - o Puxadinho. Sua vaga foi uma escolha do público, que precisou votar em um homem e uma mulher. Ao lado dele, Isabelle também garantiu uma vaga no reality.

A trajetória de MC Bin Laden no 'BBB 24'

A trajetória de MC Bin Laden no programa ficou marcada por brigas intensas com Davi, um breve romance com Giovanna e muitas conversas. O funkeiro foi o tipo de participante que gosta de bater papo com os companheiros de confinamento, trocando experiências e visões de mundo - além de observar bastante, montar estratégias e ser afeito às fofocas. Ele participou de um único Paredão além do atual, na 14ª berlinda, e foi o 6º líder do reality.

Dentre as histórias de vida que compartilhou com os outros brothers, Bin Laden revelou, por exemplo, que foi expulso de casa aos 11 anos e passou por dificuldades. Aos 18, foi acolhido pela pastora Marize Ventura, que o adotou e o ajudou a sair das drogas. Em uma conversa com Lucas Henrique e Marcus Vinicius, Bin confidenciou que sofreu gordofobia e que, às vezes, sentia vergonha de entrar na piscina por conta das inseguranças com o próprio corpo.

No primeiro mês do programa, o cantor se aproximou da influenciadora Vanessa Lopes, sinalizando uma possível aliança, mas a amizade se abalou conforme a sister enfrentou problemas psicológicos no programa e passou a desconfiar de todos, culminando em sua desistência.

Um dos confrontos mais marcantes da edição aconteceu no início do segundo mês de confinamento, entre o MC e o próprio Davi, no episódio do "calma, calabreso". Em uma troca de acusações, Davi não mediu palavras ao chamar Bin de manipulador, e a tensão aumentou quando ele usou o termo "calabreso" em referência a Lucas Henrique, adicionando uma camada extra de confusão.

MC Bin Laden também viveu um romance relâmpago com Giovanna. Os dois chegaram a trocar beijos no programa e tiveram uma noite de edredom, mas logo se afastaram. O cantor justificou o término dizendo para outros brothers que a relação seria uma perda de tempo dentro do jogo, e que guardava sentimentos por outra pessoa fora da casa. Ainda assim, o clima de flerte prevaleceu, embora Giovanna tenha passado a desviar de possíveis interações românticas com o amigo.

No final de março, outra briga tomou forma entre Davi e MC Bin Laden após um Sincerão, com os dois se peitando e encostando a testa um no outro. "Safado", gritava Bin para Davi, que acusava o inimigo de traidor e o chamava de "cobra". Sobrou para Lucas, que ao tentar separar a briga, foi atingido pelo cotovelo de Bin e, em outro momento, foi derrubado ao chão.

A treta escalonou e gerou ameaças de agressão, chegando ao ponto de dois dummies entrarem no gramado para pedir calma. A voz do Big Boss - Boninho - ecoou, assinalando que os participantes haviam passado do ponto. Depois do ocorrido, MC Bin Laden expressou preocupações sobre a reação do público, temendo rejeição, e contemplou desistir do programa.

A trajetória de Davi no BBB 24: vilão ou mocinho?

Enquanto a jornada de MC Bin Laden pelo programa teve momentos de destaque, há quem considere Davi o verdadeiro protagonista da edição (e provável vencedor do reality). Os números confirmam o favoritismo: até o momento, o baiano alcançou mais de 8 milhões de seguidores em seu perfil no Instagram, ultrapassando vários dos participantes do Camarote - Bin Laden, por exemplo, tem 5 milhões na mesma rede social.

O motorista de aplicativo participou de seis Paredões no programa, incluindo o atual. Ele não conquistou a liderança, embora tenha chegado perto algumas vezes.

Davi desenvolveu uma trajetória polêmica no reality, mas gerou identificação com o público por seu jogo cheio de controvérsias e por sua história de vida árdua. Como resultado, construiu uma torcida apaixonada, que o defende incessantemente, mesmo quando erra.

Dentro da casa, Davi é pauta constante no Sincerão, fez aliados e inimigos, organizou estratégias e protagonizou as brigas mais acaloradas da edição. Em alguns momentos, também foi criticado por falas questionáveis que renderam polêmica, seja entre os participantes ou nas redes sociais.

Logo no início do programa, por exemplo, o motorista de aplicativo se envolveu em uma briga em que repetia "ser homem" e não ser criado como "veado". Isso dividiu o público, com alguns acusando o brother de homofobia e outros afirmando se tratar de uma expressão comum em Salvador, onde vive o participante.

Além das mencionadas brigas com MC Bin Laden, Davi coleciona outras desavenças, como a rivalidade entre ele e a dupla Wanessa Camargo e Yasmin Brunet. A cantora chegou a ser criticada por limitar, na maioria do tempo, sua pauta do programa em torno do brother, e um dos episódios mais comentados do BBB 24 foi quando Davi acusou Wanessa Camargo de agressão. Ela foi desclassificada. Fora do programa, a cantora, acusada de racismo estrutural, pediu desculpas e elogiou Davi - mas logo voltou atrás.

Outra briga marcante se deu entre Davi, Yasmin e Leidy Elin, após um Sincerão. A dinâmica deu início a uma briga generalizada e, no meio da noite, Leidy chegou a jogar as roupas de Davi na piscina da casa. Ele, que assistiu ao ato em silêncio e com o sorriso no rosto, afirmou estar sendo provocado e disse que iria revidar: "Eu não vou fazer isso não, eu vou fazer pior", afirmou. Ele foi chamado pela produção, e desistiu da vingança.

A trajetória de Davi também se destacou pela forte amizade com Isabelle. Apesar dos altos e baixos, permanecem unidos no reality. A sister chegou a receber diversas declarações do motorista de aplicativo, levando os internautas à especularem um possível romance. A mulher de Davi comentou a relação do marido com Isabelle.

No início de fevereiro, Davi chegou a ameaçar desistir do programa, alegando que seu emocional estava abalado. O brother, porém, foi interrompido após ser chamado no confessionário e receber conselhos da produção do programa. Um áudio da conversa "vazou" para os telespectadores e internautas apontaram terem ouvido a voz de Boninho conversando com o motorista.