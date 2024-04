PCdoB quer indicar nome de vice na chapa com o PT

Pela primeira vez na corrida eleitoral em Santo André, o PCdoB quer indicar o nome de José Roberto Murisset como vice na chapa encabeçada pelo PT, que já definiu Bete Siraque como candidata ao Paço. Junto do PV, os dois partidos compõem a federação Brasil da Esperança.

“Achamos que nós podemos fazer uma frente que resultará em bons resultados. Acreditamos que, por questões históricas e por toda nossa parceria com o PT, devemos ter a escolha da indicação do vice na chapa com a Bete”, disse Murisset ao Diário.

Murisset é médico neurologista e neurofisiologista clínico, presidente do Sindmed ABC (Sindicato dos Médicos do ABC) e secretário-geral da FMB (Federação Médica Brasileira). No fim do ano passado, ele foi colocado como pré-candidato pelo PCdoB, mas voltou atrás após conversas com o PT.

“Nós entendemos que o PT é um partido maior, tem uma força de massa maior e, consequentemente, tem mais representatividade. Mas temos uma base muito sólida junto ao Partido dos Trabalhadores e por isso entendemos que o ideal é essa nossa força maior indicar o vice da Bete”, comentou Murisset.

O impasse nos bastidores se dá pelo fato de que o PV também quer indicar o vice da chapa majoritária. Mário Matiello, presidente municipal da sigla, se colocou como nome para compor com Bete Siraque. Fora da federação, o Psol também pleiteia junto ao PT uma parceria com a ala petista. Conforme publicado pelo Diário no início de março, Pedro Augusto e Bruno Daniel, irmão do ex-prefeito assassinado Celso Daniel, são os psolistas que buscam se colocar ao lado de Bete.