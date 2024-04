Palavra do Leitor - 4 de abril de 2024

Autismo – 1

Parabéns ao Diário pela iniciativa de circular desde o dia 1º com o símbolo do TEA (Transtorno do Espectro Autista) associado a sua marca. Além disso, nas edições de segunda, terça e quarta-feiras, o jornal trouxe excelentes reportagens sobre o tema, cujo Dia Mundial de Conscientização foi comemorado em 2 de abril. Esse é um assunto que merece todo o destaque possível. Somente com a abordagem clara e objetiva será possível desmistificar esse assunto tão complexo e que precisa ser debatido todos os dias, independentemente do mês ou ano. [/27.CARTAS_TX]

Marcos Paulo Santos

São Bernardo

Autismo – 2

Nosso Diário sempre tem nos informado, e muito, sobre como temos que respeitar e saber conviver com aqueles que são autistas, bem como com suas famílias e afetos. Os seres humanos autistas, os cadeirantes, os deficientes, aqueles com doenças raras, aqueles com síndrome de Down, os obesos, os cegos, os que sofrem bullying, distonia e também nossos idosos, todos eles têm necessidades do nosso carinho, respeito, abraço, sorriso, amizade e amor, jamais da nossa condenável e desumana ojeriza, desrespeito e até do imoral e insensível preconceito. A vida, as escolas, nossa cultura e educação sempre nos ensinaram e nos alertaram sobre um dos mais imprescindíveis modos de viver e nos comportar que é o não julgar. Não estou e não estamos aqui para criticar ou condenar essa ou aquela forma de vida, só precisamos refletir, e muito, sobre aqueles que gritam em silêncio, os nossos autistas.

Cecél Garcia

Santo André





Mauá

No desgoverno do prefeiturável Atila Jacomussi, a segurança pública virou um caos. Os GCMs (Guardas-Civis Municipais) ficaram até sem viaturas por falta de pagamento da locação dos veículos. E o secretário era o parlamentar e também pré-candidato a prefeito pelo PL, vereador Sargento Simões. Essa dupla não tem compromisso com a administração pública e sempre torceu para o pior na atual gestão do prefeito Marcelo Oliveira. Podemos ver que os políticos não têm nenhuma virtude para apresentar para o povo, principalmente a honestidade, que é obrigação de cada cidadão – imagina então para um agente público elegível. Atila e Simões viraram manchetes por supostos atos de corrupção.

Eduardo Furtado

Mauá

Tigre

O excelente treinador Márcio Zanardi se despediu do São Bernardo FC (Esportes, dia 2). Saiu pela porta da frente, ao que tudo indica, pois fez um grande trabalho à frente da equipe, com a conquista de dois títulos, o Campeonato Paulista da Série A2 e a Copa Paulista, ambos em 2021. Boa sorte, professor.

Pedro José Silva

São Bernardo