Esquiva Falcão muda para São Paulo e se prepara para lutar 3 vezes no ano com técnico novo

O boxeador Esquiva Falcão está pronto para retomar sua carreira profissional. Sem lutar desde julho do ano passado, quando perdeu para o alemão Vincenzo Gualtieri na disputa do título mundial dos pesos médios, versão Federação Internacional de Boxe (FIB), o medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres-2012 está de casa, empresário e técnico novos.

"Estou de mudança para São Paulo e vou começar a treinar. Tenho três lutas este ano e vamos seguir com o objetivo de conquistar o cinturão do mundo", disse o lutador, que soma 30 vitórias (20 nocautes) e apenas uma derrota.

Depois de ter seu contrato encerrado com a empresa Top Rank, Esquiva agora tem parceria com o promotor espanhol Erik Alonso, que revelou ao Estadão que o brasileiro vai lutar em junho, setembro e dezembro. "Ainda não posso revelar os adversários, mas serão lutadores ranqueados entre os 20 melhores do mundo", disse o empresário, que trabalha no ramo do futebol.

Esquiva vai ter como treinador o espanhol Gabriel Campillo, ex-campeão mundial dos meio-pesados. O lutador brasileiro fará treinamentos em São Paulo, mas também terá a parte final da preparação em Dubai e na Espanha.