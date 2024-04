Fortaleza e Red Bull Bragantino vencem e Cuiabá empata pela Copa Sul-Americana

Em busca de repetir a campanha de 2023, onde acabou com o vice-campeonato, o Fortaleza deu seu pontapé na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira. No estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, o time brasileiro superou o Trinidense-PAR, por 2 a 0. O Red Bull Bragantino venceu por 1 a 0 o Coquimbo Unido-CHI, em Bragança Paulista (SP), enquanto o Cuiabá empatou por 1 a 1 com Lanús-ARG, na Arena Pantanal.

Thiago Galhardo e Yago Pikachu marcaram os gols do Fortaleza. Com o resultado, o time cearense saiu na frente no Grupo D, com três pontos. No outro duelo da chave, Nacional Potosí-BOL e Boca Juniors-ARG ficaram no empate sem gols e somaram um ponto cada. O Trinidense é o lanterna.

Melhor ataque da última edição, o Fortaleza já iniciou a partida à frente do placar. Com quatro minutos, Thiago Galhardo recebeu lindo passe de Machuca e bateu na saída do goleiro paraguaio. O time brasileiro seguiu tendo as melhores chances da partida, sem dar chances para o adversário, que chegou apenas na bola parada.

Explorando bem os lados de campo, Machuca teve a chance de ampliar, mas parou no goleiro. Depois Pochettino arriscou de fora da área e mandou no travessão. Antes da ida para o intervalo, Thiago Galhardo cabeceou e também parou na trave.

O panorama mudou na segunda etapa. Saindo mais para o jogo, o Trinidense já incomodava a defesa brasileira, principalmente nas bolas paradas e jogadas de linhas de fundo. O Fortaleza até ensaiou explorar os contra-ataques, mas pecou no último passe.

Apesar de conseguir reter mais a bola no campo de ataque, porém sem conseguir criar uma chance clara de gol. Já na reta final, Escobar recebeu o segundo amarelo e deixou o Fortaleza com um a menos. Mesmo assim, aos 46, em contra-ataque, Yago Pikachu bateu cruzado e decretou a vitória do time nordestino.

OUTROS JOGOS

Já o Red Bull Bragantino, que caiu na terceira fase da pré-Libertadores para o Botafogo, também fez sua estreia e superou o Coquimbo Unido-CHI, por 1 a 0. Em Bragança Paulista, Nathan Mendes balançou as redes ainda nos acréscimos do primeiro tempo. O time paulista ainda teve um gol anulado marcado por Eduardo Sasha.

Com a vitória, Bragantino lidera o Grupo H, com três pontos. Sportivo Luqueño-PAR e Racing-ARG, que também estão na chave, ainda atuarão na rodada. O Coquimbo Unido é o lanterna.

De volta à competição depois de dois anos, o Cuiabá até chegou a abrir o placar diante do Lanús-ARG, com Fernando Sobral, aos 11 do primeiro tempo. Sem fazer uma grande partida, o time cuiabano acabou cedendo o empate na etapa complementar, na Arena Pantanal, ficando no empate por 1 a 1.

Com o empate, os dois times somam um ponto na liderança do Grupo G. Deportivo Garcialiano-PER e Metropolitano-VEN, outros adversários da chave, se enfrentam nesta quinta-feira, no Peru.