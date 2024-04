Agressor de cães em Santo André é indiciado

Na última semana, viralizaram nas redes sociais os vídeos de maus-tratos a dois cachorros, em um apartamento na avenida Ayrton Senna da Silva, no Córrego das Cegonhas, de Santo André. Nas filmagens, o agressor, identificado como Emerson, desfere socos aos animais resgatados após operação policial. Segundo as autoridades do 5° Distrito Policial da cidade, o tutor foi localizado, formalmente indiciado e tem o caso remetido ao poder judiciário, com a possibilidade de cumprir uma pena entre 2 e 5 anos.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) confirmou que a agressão ocorreu por volta das 17h do domingo (24 de março) e que o boletim de ocorrência que levou à investigação foi feito “por uma moradora da região, ao ver vídeos das agressões em uma rede social”.

Após a operação, Puppy (de pelagem branca) foi adotada e ganhou outro nome: Pandora. A pet foi acolhida pela equipe de ativistas da ONG do deputado federal Delegado Bruno Lima (Progressistas) e está com uma nova família.

O segundo animal (de pelagem escura) já havia sido adotado antes e, ao que conta Matheus Rezende, delegado responsável pela investigação do caso no 5º DP, fazia parte da família como um ato de gratidão da esposa de Emerson.

“É uma história extremamente curiosa: certa vez, este cachorro teria salvado a companheira dele de um assalto e impedido o roubo de objetos. Mas ela não imaginava que nas primeiras semanas de convívio com a família, o marido passaria a agredi-lo com pedaços de pau e todo tipo de violência. Já a Pandora estava com diversos machucados pelo corpo, foi uma grande operação. Procuramos por todo o dia, para que o agressor respondesse pelos atos cometidos", relata.

De acordo com a autoridade policial, Emerson apresenta "um determinado nível de desequilíbrio e desestabilidade emocional", tendo confessado em depoimento que tem temperamento explosivo, crises de ansiedade e não sabe lidar com emoções.